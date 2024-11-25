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Впервые с 2010 года первая партия в матче за титул чемпиона мира завершилась результативно

Впервые с 2010 года первая партия в матче за титул чемпиона мира завершилась результативно
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Впервые с 2010 года первая партия поединка за шахматную корону закончилась результативно. Титул разыгрывают индийский гроссмейстер, победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу и прошлогодний чемпион китаец Дин Лижэнь.

В первой партии Гукеш, играя белыми фигурами, завладел преимуществом, однако затем допустил несколько серьёзных ошибок и позволил сопернику перехватить инициативу. Партия завершилась победой действующего чемпиона мира после 42-го хода.

В 2010 году (София, Болгария) Веселин Топалов (Болгария) обыграл в первой партии Вишванатана Ананда (Индия) белыми фигурами. Матч, впрочем, завершился победой индийца со счётом 6,5:5,5.

С тех пор было сыграно восемь матчей, и во всех первая партия завершилась вничью.

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