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Дмитрий Губерниев отреагировал на резкие слова Вяльбе про Исинбаеву

Дмитрий Губерниев отреагировал на резкие слова Вяльбе про Исинбаеву
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Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о бывшей российской легкоатлетке Елене Исинбаевой. Вяльбе назвала Исинбаеву «предателем Родины».

«Елена Исинбаева — гордость спорта российского и мирового!!! А директор нашего учреждения Калугина сама дура….» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В 2023 году двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева переехала в Испанию. Она назвала номинальным имеющееся у неё воинское звание, за что была подвержена критике со стороны российского спортивного сообщества.

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