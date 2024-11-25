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Ксения Мишарина установила юношеский рекорд на ЧР на дистанции 1500 м вольным стилем

Ксения Мишарина установила юношеский рекорд на ЧР на дистанции 1500 м вольным стилем
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15-летняя пловчиха Ксения Мишарина с юношеским рекордом страны одержала победу на чемпионате России на короткой воде на дистанции 1500 м вольным стилем. В финале спортсменка показала результат 15.45,72. Ранее рекорд принадлежал Маргарите Ершовой. Её время составляло 15.52,14.

На чемпионате России второй стала Анастасия Кувычко с результатом 16.07,40. Тройку лидеров замкнула Александра Хайлова (16.08,19). Турнир завершится в Санкт-Петербурге 26 ноября.

Плавание. Чемпионат России на короткой воде. 1500 м вольным стилем. Финал

  1. Ксения Мишарина — 15.45,72
  2. Анастасия Кувычко — 16.07,40
  3. Алекандра Хайлова — 16.08,19
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