Ксения Мишарина установила юношеский рекорд на ЧР на дистанции 1500 м вольным стилем

15-летняя пловчиха Ксения Мишарина с юношеским рекордом страны одержала победу на чемпионате России на короткой воде на дистанции 1500 м вольным стилем. В финале спортсменка показала результат 15.45,72. Ранее рекорд принадлежал Маргарите Ершовой. Её время составляло 15.52,14.

На чемпионате России второй стала Анастасия Кувычко с результатом 16.07,40. Тройку лидеров замкнула Александра Хайлова (16.08,19). Турнир завершится в Санкт-Петербурге 26 ноября.

Плавание. Чемпионат России на короткой воде. 1500 м вольным стилем. Финал

Ксения Мишарина — 15.45,72 Анастасия Кувычко — 16.07,40 Алекандра Хайлова — 16.08,19