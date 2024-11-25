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Илья Бордин на ЧР на дистанции 400 м комплексным плаванием превзошёл время Леона Маршана

Илья Бордин на ЧР на дистанции 400 м комплексным плаванием превзошёл время Леона Маршана
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Российский пловец Илья Бордин показал лучший результат на дистанции 400 м комплексным плаванием на чемпионате России. Спортсмен преодолел дистанцию за 3.57,67. Французский пловец четырёхкратный олимпийский чемпион Леон Маршан на этапе Кубка мира на этой дистанции показал результат 3.58,30.

На чемпионате России вторым стал Эдуард Валиахметов с результатом 4.05,21. Тройку лидеров замкнул Вахтанг Багатурия (4.09,88).

Плавание. Чемпионат России. 400 м комплексным плаванием. Мужчины:

  1. Илья Бордин — 3.57,67
  2. Эдуард Валиахметов — 4.05,21
  3. Вахтанг Багатурия — 4.09,88
  4. Максим Агафонов — 4.12,02
  5. Сергей Герке — 4.12,14
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