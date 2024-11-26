Пётр Фрадков озвучил план действий Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Новый председатель Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Пётр Фрадков представил видение ключевых направлений работы по развитию лёгкой атлетики в Российской Федерации. Основной акцент в выступлении был сделан на необходимости комплексного подхода в развитии каждого из направлений лёгкой атлетики. Положения были опубликованы на сайте ВФЛА.

В детском спорте должна повыситься вовлечённость детей в лёгкую атлетику, вступительные взносы окружных соревнований необходимо отменить, совместно с Министерством спорта будем работать над этим, а пока они будут проводиться за счёт средств ВФЛА.

В юношеском и юниорском возрасте за счёт стимулов и призовых вознаграждений необходима поддержка молодых спортсменов и тренеров в самый сложный период спортивной подготовки.