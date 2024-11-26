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Пётр Фрадков озвучил план действий Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Пётр Фрадков озвучил план действий Всероссийской федерации лёгкой атлетики
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Новый председатель Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Пётр Фрадков представил видение ключевых направлений работы по развитию лёгкой атлетики в Российской Федерации. Основной акцент в выступлении был сделан на необходимости комплексного подхода в развитии каждого из направлений лёгкой атлетики. Положения были опубликованы на сайте ВФЛА.

  • В детском спорте должна повыситься вовлечённость детей в лёгкую атлетику, вступительные взносы окружных соревнований необходимо отменить, совместно с Министерством спорта будем работать над этим, а пока они будут проводиться за счёт средств ВФЛА.
  • В юношеском и юниорском возрасте за счёт стимулов и призовых вознаграждений необходима поддержка молодых спортсменов и тренеров в самый сложный период спортивной подготовки.
  • В спорте высших достижений предложена разработка и внедрение новых высококлассных турниров, по аналогии Бриллиантовой лиги — как в России, так и на территории дружественных стран с привлечением спортсменов со всего мира.
  • Амбициозной целью является проведение чемпионата мира по лёгкой атлетике в нашей стране в долгосрочной перспективе.
  • Абсолютный приоритет – нулевая терпимость к допингу, вывод всех региональных федераций в «зелёную зону» антидопингового рейтинга, повышение просветительской деятельности в сфере детско-юношеского спорта и увеличение финансирования на целевое тестирование спортсменов.
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