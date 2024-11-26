Павличенко, Демченко и Михайленко победили на Кубке России по санному спорту

Двукратный чемпион мира Семён Павличенко занял первое место среди мужчин в соревнованиях на одноместных санях на Кубке России по санному спорту. По сумме двух заездов он показал результат 1.43,210. Второе место занял Матвей Пересторонин (+0,73), третье – Роман Репилов (+0,81).

Виктория Демченко и Олеся Михайленко победили в соревновании двухместных саней. По итогам двух попыток на трассе в Красной Поляне спортсменки показали лучшее время – 1.23,614. Второе место заняли Екатерина Фомина и Полина Григорьева, которые уступили лидерам 0,15 секунды. Третьими стали Дарья Пересторонина и Мария Посельская (+0,56).