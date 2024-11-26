Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Велосипедисту пожизненно запретили выступать за Австралию из-за перехода под другой флаг

Велосипедисту пожизненно запретили выступать за Австралию из-за перехода под другой флаг
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный призёр Олимпиады-2024 велогонщик Мэттью Ричардсон был пожизненно лишён возможности выступать за сборную Австралии после перехода в сборную Великобритании осенью 2024 года. Об этом стало известно из пресс-релиза австралийской федерации велоспорта (AusCycling).

Согласно расследованию AusCycling, Ричардсон потребовал, чтобы всемирная организация велоспорта, Международный союз велосипедистов, отложила официальное раскрытие информации о смене его гражданства до окончания Олимпийских игр. Он также скрыл информацию о своём решении от AusCycling, своих товарищей по команде и ключевых заинтересованных сторон перед Играми.

По результатам проверки AusCycling приняла решение пожизненно запретить Ричардсону выступать за Австралию в будущем. Из-за скандала спортсмен пропустил чемпионат мира по велоспорту — 2024.

Материалы по теме
Такой первой партии в матчах за шахматную корону не было 18 лет. Дин Лижэнь удивил всех!
Такой первой партии в матчах за шахматную корону не было 18 лет. Дин Лижэнь удивил всех!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android