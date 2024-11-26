Велосипедисту пожизненно запретили выступать за Австралию из-за перехода под другой флаг

Двукратный призёр Олимпиады-2024 велогонщик Мэттью Ричардсон был пожизненно лишён возможности выступать за сборную Австралии после перехода в сборную Великобритании осенью 2024 года. Об этом стало известно из пресс-релиза австралийской федерации велоспорта (AusCycling).

Согласно расследованию AusCycling, Ричардсон потребовал, чтобы всемирная организация велоспорта, Международный союз велосипедистов, отложила официальное раскрытие информации о смене его гражданства до окончания Олимпийских игр. Он также скрыл информацию о своём решении от AusCycling, своих товарищей по команде и ключевых заинтересованных сторон перед Играми.

По результатам проверки AusCycling приняла решение пожизненно запретить Ричардсону выступать за Австралию в будущем. Из-за скандала спортсмен пропустил чемпионат мира по велоспорту — 2024.