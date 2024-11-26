Чемпионка Европы в академической гребле Алевтина Яганова дисквалифицирована за допинг

Чемпионка Европы российская спортсменка Алевтина Яганова, выступающая в академической гребле, дисквалифицирована на год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на сайте организации.

Срок дисквалификации Ягановой начинается с даты вынесения решения, а именно с 21 октября 2024 года.

38-летняя спортсменка находится в составе сборной России с 2006 года, принимала участие в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Она чемпионка Европы 2015 года в соревновании восьмёрок, серебряный (2007-2009 — двойка без рулевого) и бронзовый (2016 — восьмёрка) призёр чемпионатов Европы.