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«Я сделал ничью чёрными, это всегда приятно». Доммараджу — о 2-й партии с Лижэнем на ЧМ

«Я сделал ничью чёрными, это всегда приятно». Доммараджу — о 2-й партии с Лижэнем на ЧМ
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Победитель турнира претендентов индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу прокомментировал ничейный исход во второй партии матча за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула китайцем Дин Лижэнем.

«Дебют не стал большим сюрпризом. Это один из актуальных вариантов… Я думаю, что получил довольно удобную позицию. Сделал ничью чёрными в матче на первенство мира, это всегда приятно», — сказал Доммараджу на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, первую партию выиграл действующий чемпион мира Лижэнь после 42-го хода. Счёт 1,5 — 0,5 в пользу китайца. Матч за шахматную корону проходит в Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa с 20 ноября по 15 декабря 2024 года. Спортсмены проведут 14 партий, в случае равного счёта будет назначен тай-брейк.

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