«Меня устраивает жеребьёвка». Дин Лижэнь — о матче за шахматную корону с Доммараджу

Действующий чемпион мира китайский гроссмейстер Дин Лижэнь высказался о ничейном исходе во второй партии матча за шахматную корону с индийцем Гукешем Доммараджу.

«Основная идея — играть осторожно. Меня полностью устраивает жеребьёвка, и я доволен конечным результатом», — сказал Лижэнь на пресс-конференции.

Напомним, первую партию выиграл китайский гроссмейстер после 42-го хода. По результатам двух партий счёт 1,5 — 0,5 в пользу Лижэня.

Матч за шахматную корону проходит в Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa с 20 ноября по 15 декабря 2024 года. Спортсмены проведут 14 партий, в случае равного счёта будет назначен тай-брейк.