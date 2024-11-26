Чикунова — о победе на ЧР: из-за болезни не удалось выполнить необходимую работу

Рекордсменка мира пловчиха Евгения Чикунова оценила своё выступление на дистанции 100 м брассом в рамках чемпионата России на короткой воде, который проходит в Санкт-Петербурге. Она показала результат 1.04,07.

«Из-за болезни мне не удалось выполнить всю необходимую работу. Начала плавать буквально за полторы недели до чемпионата. Поэтому результат, который я показала, можно считать неплохим. Выступление в полуфинале вселило уверенность в своих силах, что я смогу в финале проплыть быстрее и, может, даже выйти из 1.04, что было бы идеально», — приводит слова Чикуновой телеграм-канал Федерации водных видов спорта России.