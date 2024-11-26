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Чемпионка Европы по художественной гимнастике Дарья Атаманов завершила карьеру

Чемпионка Европы по художественной гимнастике Дарья Атаманов завершила карьеру
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Абсолютная чемпионка Европы в личном многоборье Дарья Атаманов из Израиля завершила спортивную карьеру.

Гимнастка получила тяжёлую травму левой ноги на разминке перед чемпионатом мира — 2022, с которого она впоследствии снялась. Израильтянка проходила тяжёлую реабилитацию в течение 10 месяцев. Она вернулась к соревнованиям через год, к чемпионату мира — 2023, где стала бронзовым призёром в многоборье. Позднее Атаманова поехала на Олимпийские игры 2024 года в Париже, где прошла в финал и в итоге стала пятой.

Напомним, в Израиле Атаманов тренировалась у Айелет Зусман — специалиста, которая привела Линой Ашрам к золоту Олимпийских игр в Токио.

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