Колесников стал вторым на дистанции 100 м вольным стилем на ЧР-2024 на короткой воде

Рекордсмен мира Климент Колесников, представляющий команду «Москва-1» в региональном зачёте, занял второе место на чемпионате России — 2024 на короткой воде на дистанции 100 м вольным стилем. В финальном заплыве он преодолел 100-метровую дистанцию за 46,36 секунды.

Первое место занял Егор Корнеев, превзошедший результат Колесникова на 0,37 секунды. Бронзовым медалистом стал Дмитрий Жаворонков, преодолевший дистанцию за 46,69 секунды.

Чемпионат России — 2024 проходит в Санкт-Петербурге с 21 по 26 ноября. Соревнования являются отборочными к чемпионату мира по плаванию на короткой воде — 2024, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 10 по 15 декабря. Колесников заявил, что не будет принимать участия в этих соревнованиях.