Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Колесников стал вторым на дистанции 100 м вольным стилем на ЧР-2024 на короткой воде

Колесников стал вторым на дистанции 100 м вольным стилем на ЧР-2024 на короткой воде
Комментарии

Рекордсмен мира Климент Колесников, представляющий команду «Москва-1» в региональном зачёте, занял второе место на чемпионате России — 2024 на короткой воде на дистанции 100 м вольным стилем. В финальном заплыве он преодолел 100-метровую дистанцию за 46,36 секунды.

Первое место занял Егор Корнеев, превзошедший результат Колесникова на 0,37 секунды. Бронзовым медалистом стал Дмитрий Жаворонков, преодолевший дистанцию за 46,69 секунды.

Чемпионат России — 2024 проходит в Санкт-Петербурге с 21 по 26 ноября. Соревнования являются отборочными к чемпионату мира по плаванию на короткой воде — 2024, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 10 по 15 декабря. Колесников заявил, что не будет принимать участия в этих соревнованиях.

Материалы по теме
Климент Колесников сообщил о намерении выступить на ЧМ по водным видам спорта в 2025 году
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android