Чикунова и Ефимова вошли в список россиян, которые намерены участвовать в ЧМ в Будапеште

Рекордсменка мира пловчиха Евгения Чикунова и чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова вошли в список российских спортсменов, которые намерены участвовать в чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 10 по 15 декабря. Об этом «Матч ТВ» сообщил главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик.

В полный список также вошли:

девушки: Елизавета Агапитова, Виктория Блинова, Дарья Клепикова, Ксения Мишарина, Милана Степанова, Арина Суркова, Алина Гайфутдинова, Дарья Трофимова, Софья Дьякова;

мужчины: Роман Акимов, Илья Бородин, Роман Шевляков, Александр Жигалов, Олег Костин, Павел Самусенко, Кирилл Мартынычев, Алексей Сударев, Александр Щеголев, Мирон Лифинцев, Савелий Лузин, Андрей Минаков, Кирилл Пригода, Алексей Ткачев, Дмитрий Савенко, Дмитрий Жаворонков и Егор Корнев.

Отметим, что список был составлен на основе результатов, показанных на чемпионате России — 2024, который проходил в Санкт-Петербурге с 21 по 26 ноября. Эти соревнования являлись отборочными к ЧМ в Будапеште. Минаков — единственный, кто выполнил норматив на этапе Кубка мира в Южной Корее.