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World Aquatics продлила сроки отбора для российских пловцов на ЧМ по плаванию в Будапеште

World Aquatics продлила сроки отбора для российских пловцов на ЧМ по плаванию в Будапеште
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Международная федерация плавания (World Aquatics) продлила сроки отбора для российских пловцов на чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 10 по 15 декабря.

«Думаю в такие сжатые сроки никто еще не работал – за десять дней получили разрешение на отборочный статус соревнования. Понятное дело, что многие психологически не были готовы – ни спортсмены, ни организация, которая дала разрешение. Всем приходится работать в очень ускоренном режиме. Есть ли подвижки от World Aquatics по нейтральным статусам для спортсменов? Здесь попадали выходные на дни отбора, нам продлили сроки отбора, открыли систему регистрации на чемпионат мира. Спортсмены получают нейтральные статусы, все в быстром режиме. Сейчас не хватает официального приглашения, которое мы наверное завтра получаем и бежим за визами. Еще многое будет зависеть от того, как будет работать посольство», — приводит слова вице‑президента Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкина «Матч ТВ».

Напомним, ранее закончился чемпионат России — 2024, который проходил в Санкт-Петербурге с 21 по 26 ноября. Так как эти соревнования являлись отборочными к ЧМ в Будапеште, по его итогам сформировался список спортсменов, которые намерены участвовать в ЧМ в Будапеште.

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