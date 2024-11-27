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В декабре начнётся показ фильма «Роковая партия» о матче за шахматную корону в 1951 году

В декабре начнётся показ фильма «Роковая партия» о матче за шахматную корону в 1951 году
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С 5 декабря в российских кинотеатрах выйдет художественный фильм «Роковая партия» о шахматном противостоянии за мировую корону между советскими гроссмейстерами Михаилом Ботвинником и Давидом Бронштейном.

В основе фильма — реальная история противостояния, которое состоялось в 1951 году. Зрители увидят все самые важные моменты этой исторической битвы: как молодой игрок уверенно лидировал, разозлив любимого чемпиона самого Сталина. В 21-й и 22-й партиях Давид Бронштейн уверенно выиграл напряжённые дуэли, но все меняется в решающей 23-й партии. Миллионы людей по всему миру обсуждали и до сих пор обсуждают совершенно неожиданный поворот в матче.

Роль великого гроссмейстера Давида Бронштейна исполняет актёр Павел Рассомахин, в фильме также приняли участие Даниил Спиваковский, Павел Трубинер, Андрей Ильин, Николай Сердцев, Максим Линников и другие.

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