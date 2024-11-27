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Главный тренер сборной России по плаванию: все хотят попасть на ЧМ, но поедут сильнейшие

Главный тренер сборной России по плаванию: все хотят попасть на ЧМ, но поедут сильнейшие
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Главный тренер российской сборной по плаванию Сергей Чепик высказался о результатах ЧР-2024 на короткой воде. Турнир прошёл накануне ЧМ-2024 в Будапеште (Венгрия).

— Сергей Геннадьевич, как справились ребята на чемпионате России, если учесть, что информация о чемпионате мира появилась в последний момент?
— Справились на отлично, конечно, все хотят попасть на чемпионат мира, все хотят участвовать. Но все поехать не смогут, поедут сильнейшие.

Меня впечатлили результаты Жигалова и Доринова на 200 м брассом, безусловно, результат Пригоды, который вышел на свои личные результаты. Все трое приблизились к мировому рекорду. У Лузина неплохой результат. Неплохой результат у Егора Корнева на 100 м вольным стилем. Девочки спринт достаточно неплохо проплыли. Женя Чикунова — 1 минуты 4 секунды брасс, это не её лучший результат, но на сегодняшний день это тоже хорошо. Мы ведь готовились к чемпионату России, спортсмены и тренеры не знали, что возможно участие в чемпионате мира. Слухи пошли недели за полторы, но слухи есть слухи, никто в общем-то не думал, что так произойдёт. Это неплохой сюрприз, — приводит слова Чепика «Матч ТВ».

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