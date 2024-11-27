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Тренер сборной России по плаванию пожертвует поездкой на ЧМ ради участия пловца

Тренер сборной России по плаванию пожертвует поездкой на ЧМ ради участия пловца
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Главный тренер российской сборной по плаванию Сергей Чепик рассказал, что не поедет на ЧМ-2024 на короткой воде из-за ограниченного числа делегации. Если бы специалист решил ехать на турнир, то из списков пришлось бы убирать кого-то из спортсменов.

— Вы поедете на чемпионат мира?
— Если я поеду, то придётся убрать из состава одного спортсмена. Меня там не будет. Личные тренеры, как тренерский совет, совместно будут принимать решение по эстафетам. И там будет начальник команды. Планируем, что поедут четыре тренера, которые умеют работать в коллективе, работать не только со своими спортсменами, но и с чужими. Уверен, всё будет нормально, — приводит слова Чепика «Матч ТВ».

Напомним, ранее закончился чемпионат России — 2024, который проходил в Санкт-Петербурге с 21 по 26 ноября. Так как эти соревнования являлись отборочными к ЧМ в Будапеште, по его итогам сформировался список спортсменов, которые намерены участвовать в ЧМ в Будапеште.

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