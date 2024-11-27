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ЮАР начала переговоры с МОК о проведении Олимпийских игр 2036 года

ЮАР начала переговоры с МОК о проведении Олимпийских игр 2036 года
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ЮАР начала переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК) о проведении летних Олимпийских игр в 2036 году. Об этом сообщает Inside the Games.

Обсуждение носит предварительный характер. В СМИ пишут, что МОК поддержал инициативу о проведении первых в истории Игр на африканском континенте. Новость появилась после встречи в Лозанне (Швейцария) между главой комитета Томасом Бахом и министром спорта ЮАР Гейтоном Маккензи.

Ранее стало известно, что Индия подала официальную заявку на проведение ОИ-2036. Кроме Индии, среди претендентов на право проведения Игр также числятся Германия, Польша и Катар.

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