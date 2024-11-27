Российский саночник Павличенко заявил о вере в выступление россиян на Олимпиаде-2026

Двукратный чемпион мира по санному спорту Семён Павличенко высказал мнение о выступлении российских спортсменов на грядущих зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Верю ли я, что мы выступим на Олимпиаде? Если вы о математической, то возможно, но у нас и с математикой тоже есть проблемы. А если говорить серьёзно, то вера у нас всегда сохраняется.

Нужно верить в себя и готовиться, несмотря ни на что. А потом приехать на Олимпиаду и вопреки всему, как это умеют только русские, победить», — приводит слова Павличенко ТАСС.

Напомним, сейчас российские и белорусские спортсмены не могут выступать на международных турнирах. Таким образом мировое спортивное сообщество реагирует на ситуацию на Украине.