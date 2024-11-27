Стала известна дата начала эстафеты огня Олимпиады-2026 в Милане

Стали известны дата начала и маршрут эстафеты олимпийского огня Игр-2026 в Милане (Италия). Огонь по традиции будет зажжён в Олимпии (Греция). На этот раз церемония состоится 26 ноября 2025 года, а уже к 4 ноября символ прибудет в столицу Италии Рим. Об этом сообщает RTBF.

Сообщается, что эстафета олимпийского огня продлится 63 дня и завершится 6 февраля 2026 года на стадионе Сан-Сиро, где и пройдёт церемония открытия зимних Игр. За всё это время в эстафете примут участие 10 тысяч человек и один факелоносец. Её протяжённость составит 12 тысяч километров.

Зимние Олимпийские игры в Милане завершатся 23 февраля 2026 года.