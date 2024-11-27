Дмитрий Губерниев: Елена Исинбаева не предатель, а Герой Спорта российского и мирового!

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе об олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой, назвав её «предателем Родины».

«И ещё раз обозначу свою позицию и позицию всех нормальных людей!!! Елена Исинбаева не предатель, а Герой Спорта российского и мирового!!! Фигли тут непонятного…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В 2023 году двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева переехала в Испанию. Она назвала номинальным имеющееся у неё воинское звание, за что была подвергнута критике со стороны российского спортивного сообщества.