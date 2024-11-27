Мария Кочанова и Валерий Пронкин признаны легкоатлетами года в России

Прыгунья в высоту Мария Кочанова и метатель молота Валерий Пронкин признаны лучшими российскими легкоатлетами за 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Итоги премии были подведены на отчётно-выборной конференции организации. В номинации «Восходящая звезда» победили бегунья Мария Ермакова и прыгун в высоту Степан Веткин. Лучшим тренером года признана Елена Попкова. Именно с ней работает Кочанова.

В этом году Валерий Пронкин стал победителем всех главных стартов сезона и выполнил олимпийский норматив. Мария Кочанова же смогла выиграть 12 из 13 стартов.

Ранее в рамках Национальной спортивной премии Пронкина признали спортсменом года.