Гукеш обыграл Лижэня в третьей партии и сравнял счёт в матче за звание чемпиона мира

Завершилась третья партия матча за шахматную корону, в которой индийский гроссмейстер, победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу обыграл действующего чемпиона мира китайца Дин Лижэня — 1:0.

Благодаря удачному выбору дебюта Гукеш получил огромный перевес по времени, который в итоге привёл к тому, что Лижэню пришлось расстаться с фигурой в обмен на пару пешек. По итогам трёх партий счёт равный – 1,5:1,5.

Напомним, первую партию выиграл китайский гроссмейстер после 42-го хода, вторая закончилась ничьей. Завтра, 28 ноября, – выходной день. В пятницу, 29 ноября, состоится четвёртая партия, первый ход в которой сделает Дин Лижэнь.

Матч за шахматную корону проходит в Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa с 20 ноября по 15 декабря 2024 года. Спортсмены проведут 14 партий, в случае равного счёта будет назначен тай-брейк.