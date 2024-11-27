Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гукеш обыграл Лижэня в третьей партии и сравнял счёт в матче за звание чемпиона мира

Гукеш обыграл Лижэня в третьей партии и сравнял счёт в матче за звание чемпиона мира
Аудио-версия:
Комментарии

Завершилась третья партия матча за шахматную корону, в которой индийский гроссмейстер, победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу обыграл действующего чемпиона мира китайца Дин Лижэня — 1:0.

Благодаря удачному выбору дебюта Гукеш получил огромный перевес по времени, который в итоге привёл к тому, что Лижэню пришлось расстаться с фигурой в обмен на пару пешек. По итогам трёх партий счёт равный – 1,5:1,5.

Напомним, первую партию выиграл китайский гроссмейстер после 42-го хода, вторая закончилась ничьей. Завтра, 28 ноября, – выходной день. В пятницу, 29 ноября, состоится четвёртая партия, первый ход в которой сделает Дин Лижэнь.

Матч за шахматную корону проходит в Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa с 20 ноября по 15 декабря 2024 года. Спортсмены проведут 14 партий, в случае равного счёта будет назначен тай-брейк.

Материалы по теме
«Я сделал ничью чёрными, это всегда приятно». Доммараджу — о 2-й партии с Лижэнем на ЧМ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android