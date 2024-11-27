Ефимова: если хорошо потренируюсь, будет реально увидеть прежнюю Юлю с её победами

Чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова отреагировала на то, что вошла в список российских спортсменов, которые поедут на чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024, который пройдёт в Будапеште с 10 по 15 декабря. Она показала хороший результат на чемпионате России по короткой воде, который был отборочным турниром для участия на соревнованиях в столице Венгрии.

«Ура! Я выступлю там на 100 и 200 м брассом? Я очень надеюсь, что там и полтинник всё‑таки добавится. Мало ли… Если разрешат, то я поплыву. Насколько для меня это огромное событие, что я возвращаюсь на международный уровень в составе сборной? Мне кажется, только поэтому я и плыла на чемпионате России 200 м в надежде на то, что я попаду в сборную на международные соревнования. Меня это настроило на работу. Потому что было очень тяжело. Реально ли к июлю 2025 года, когда стартует чемпионат мира в Сингапуре, увидеть прежнюю Юлию Ефимову с её победами? Или в 33 года это нереально? Если у меня будет возможность спокойно и хорошенько потренироваться — то да, я чувствую в себе силы», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».