Чикунова — о возвращении на международные старты: не могу поверить, что это реальность

Рекордсменка мира пловчиха Евгения Чикунова высказалась о попадании в список российских спортсменов, которые с 10 по 15 декабря поедут на чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024 в Будапеште. 20-летняя спортсменка показала хороший результат на чемпионате России по короткой воде, который был отборочным турниром для участия на соревнованиях в столице Венгрии.

— Вы победили на 200 м брассом, но удастся ли улучшить это время к 10 декабря, когда стартует чемпионат мира на короткой воде в Будапеште?

— Есть время скорее ещё расплыться. И мы этим временем будем пользоваться сполна. Постараемся сделать всё, что мы сможем. В данном случае время не на нашей стороне, но мы используем его по максимуму.

— Возвращение на международный уровень — это большое событие в карьере?

— Это было очень неожиданно. И я до сих пор не могу поверить, что всё так внезапно разворачивается. И что это действительно реальность, — приводит слова Чикуновой «Матч ТВ».

Отметим, что Чикунова заболела перед чемпионатом России в Санкт‑Петербурге. При этом пловчихе удалось одержать победу на двух дистанциях.