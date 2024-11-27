Главный тренер сборной России по плаванию ответил, что ждёт от Чикуновой на ЧМ в Будапеште

Главный тренер российской сборной по плаванию Сергей Чепик рассказал, каких результатов ждёт от рекордсменки мира пловчихи Евгении Чикуновой на чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, который пройдёт с 10 по 15 декабря в Будапеште (Венгрия).

«Посмотрим, как она отойдёт после болезни. Она, как и Юлия Ефимова, дорога́ нам ещё и в эстафетах. Их там много будет. Точное решение по тем, кто поплывёт эстафеты, будет приниматься на месте», — приводит слова Чепика «Матч ТВ».

Отметим, что ранее Чикунова показала хороший результат на чемпионате России по короткой воде, который был отборочным турниром для участия на соревнованиях в столице Венгрии.