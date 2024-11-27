Гукеш Доммараджу прокомментировал первую победу в партии в матче за звание чемпиона мира

Победитель турнира претендентов индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу прокомментировал свою первуб победу, которая случилась в третьей партии матча за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула китайцем Дин Лижэнем.

«Чувствую себя великолепно! Последние два дня я был доволен своей игрой — сегодня было еще лучше. Я чувствую себя хорошо за доской. Сегодня я был спокоен, думал только о позиции, так что мне просто удалось переиграть соперника!», — сказал Доммараджу на пресс-конференции.

Напомним, первую партию выиграл китайский гроссмейстер после 42-го хода. Вторая партия закончилась ничьей.