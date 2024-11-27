Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дин Лижэнь: результат проигранной партии скажется на моём состоянии в выходной день

Дин Лижэнь: результат проигранной партии скажется на моём состоянии в выходной день
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий чемпион мира китайский гроссмейстер Дин Лижэнь высказался о первом поражении по ходу матча за шахматную корону с индийцем Гукешем Доммараджу.

«Моя позиция не казалась мне комфортной. Мой белопольный слон был слабым, поэтому Гукеш мог напасть на него. Я долго раздумывал над тем, как спасти его. Результат сегодняшней партии явно скажется на моём эмоциональном состоянии в выходной день», — сказал Лижэнь на пресс-конференции.

Напомним, первую партию выиграл китайский гроссмейстер после 42-го хода. Вторая партия закончилась ничьей. Счёт 1,5:0,5 в пользу китайца. Третья осталась за Гукешем Доммараджу. Матч за шахматную корону проходит в Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa с 20 ноября по 15 декабря 2024 года. Спортсмены проведут 14 партий, в случае равного счёта будет назначен тай-брейк.

Материалы по теме
Дин Лижэнь опять зевнул. Разбор болезненного поражения чемпиона мира в матче за титул
Дин Лижэнь опять зевнул. Разбор болезненного поражения чемпиона мира в матче за титул
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android