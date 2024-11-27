Дин Лижэнь: результат проигранной партии скажется на моём состоянии в выходной день

Действующий чемпион мира китайский гроссмейстер Дин Лижэнь высказался о первом поражении по ходу матча за шахматную корону с индийцем Гукешем Доммараджу.

«Моя позиция не казалась мне комфортной. Мой белопольный слон был слабым, поэтому Гукеш мог напасть на него. Я долго раздумывал над тем, как спасти его. Результат сегодняшней партии явно скажется на моём эмоциональном состоянии в выходной день», — сказал Лижэнь на пресс-конференции.

Напомним, первую партию выиграл китайский гроссмейстер после 42-го хода. Вторая партия закончилась ничьей. Счёт 1,5:0,5 в пользу китайца. Третья осталась за Гукешем Доммараджу. Матч за шахматную корону проходит в Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa с 20 ноября по 15 декабря 2024 года. Спортсмены проведут 14 партий, в случае равного счёта будет назначен тай-брейк.