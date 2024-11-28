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«Мракобесию надо противостоять». Губерниев — о реакции Тарасовой на слова Вяльбе

«Мракобесию надо противостоять». Губерниев — о реакции Тарасовой на слова Вяльбе
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Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев поддержал заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову, которая негативно отреагировала на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в адрес олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Вяльбе назвала спортсменку «предателем Родины».

«Браво, Татьяна Анатольевна!!! Браво!!! Мракобесию надо противостоять!!!!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

В 2023 году двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева переехала в Испанию. Она назвала номинальным имеющееся у неё воинское звание, за что была подвергнута критике со стороны российского спортивного сообщества.

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