64-летняя российская спортсменка отбывает дисквалификацию за допинг — источник

64-летняя чемпионка мира по пауэрлифтингу Нина Кондрашева является самой возрастной спортсменкой России, отбывающей сейчас наказание за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В августе 2018 года, когда Кондрашевой исполнилось 58 лет, её дисквалифицировали на восемь лет. Основанием для длительной дисквалификации стали обнаруженные в допинг-пробе четыре запрещённых вещества из группы стероидов (тестостерон, дегидрохлорметилтестостерон, андростерон, этиохолоналон).

Кондрашева за карьеру в спорте дважды подвергалась дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Первый раз это случилось в сентябре 2012 года, когда её отстранили от спорта на четыре года.