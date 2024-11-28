Министр спорта России Дегтярёв: осуждаю тех, кто сменил спортивное гражданство

Министр спорта России Михаил Дегтярёв высказался о своей позиции относительно нейтральных спортсменов и атлетов, сменивших гражданство.

«Я могу повторить свою позицию по нейтральным спортсменам — мы их не осуждаем, потому что нужно быть профессиональным атлетом, добиться высших результатов, чтобы иметь право говорить об этом. Я не сторонник радикальных позиций, и всем, кто пытается рассуждать на эту тему, говорю «хватит». Ребята являются гражданами России, они от флага и гимна не отказывались, их его лишили. Возвращение атрибутов при победе наших спортсменов — это наша задача, но она больше юридическая и политическая. Тех, кто сменил гражданство, осуждаю. К тем, кто выступает под другим флагом, есть вопросы в обществе», — сказал Дегтярёв в интервью в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

Ранее Михаил Дегтярёв подтвердил, что выдвинет свою кандидатуру на должность президента Олимпийского комитета России (ОКР).