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Михаил Дегтярёв заявил, что знает, как вернуть Россию в олимпийскую семью

Михаил Дегтярёв заявил, что знает, как вернуть Россию в олимпийскую семью
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что знает, как вернуть Россию в олимпийскую семью. 13 декабря пройдут выборы на должность президента Олимпийского комитета России, Дегтярёв является кандидатом на пост.

«Меня выдвигают уважаемые члены МОК: Шамиль Анвярович Тарпищев, Виталий Георгиевич Смирнов. И не один десяток федераций выдвинули. Я благодарен за доверие им, но прежде всего благодарен за доверие и разрешение баллотироваться нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, потому что по закону и по Олимпийской хартии я могу участвовать в выборах в общественные организации, но с разрешения, как госчиновник.

Президент такое разрешение дал, и 13 декабря мы будем представлять программу развития ОКР и возвращения в олимпийскую семью. Я знаю, как это сделать, и приложу все усилия для этого», — сказал Дегтярёв в эфире НТВ.

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