Ян Непомнящий предположил дальнейшую судьбу матча между Гукешем и Лижэнем

Российский шахматный гроссмейстер Ян Непомнящий поделился прогнозом на матч за звание чемпиона мира. Шахматную корону разыгрывают индийский гроссмейстер, победитель Турнира претендентов Гукеш Доммараджу и прошлогодний чемпион китаец Дин Лижэнь.

«Пока в Сингапуре выходной, можно перевести дух и порассуждать о первом отрезке матча. Первая партия изрядно смешала карты. Казалось бы, с самого начала Дин тратил слишком много времени, выглядел неуверенно, но в какой-то момент то ли его как подменили, то ли позиция выдалась на редкость удобная — но он стал играть быстро и сильно, а соперник был далеко не на высоте. Однако уже на следующий день Дин отказался от борьбы в очень приятной позиции, в которой, убеждён, подавляющее большинство шахматистов пытались бы изыскать все шансы и выжать все соки из своего противника, к тому же проигравшего накануне.

Следующие три партии, думаю, многое покажут. У Дина будет два белых цвета, небольшое, но преимущество. Не думаю, что он в том состоянии, чтобы прибавлять по ходу матча, однако как раз этого можно ожидать от претендента. Переходя к Гукешу. Конечно, не стоит ждать от философа 18 лет безошибочной игры в первых партиях его первого (и, предположу, не последнего) матча на первенство мира, но так ведь он сам нас к такому приучил! А в матче он пока что два раза скорее вышел из дебюта, а ещё один раз скорее не вышел. Вторая партия закончилась там, где, по идее, должна была вот-вот начаться, третья запомнилась сомнительным позиционным решением и уверенной реализацией лишней фигуры. Разумеется, в самых важных соревнованиях редко получается сыграть на 100% своей силы, даже если выкладываешься на 110. Другой вопрос, что матч — это особенная история, и если соперник позволяет многое (уж я-то знаю, хе-хе), то победы можно добиться, обойдясь без 13-го подвига Геракла.

До начала матча мне казалось, что партий будет 10-11, не больше. Стартовая победа чемпиона мира посрамила скептиков, но вот вторая и третья партии (честно говоря, даже не знаю, какая больше) явно добавили вистов моему прогнозу. Поживём — увидим», — написал Непомнящий в своём телеграм-канале.