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«Олимпиаду профукали, профукаем и ЧМ?» Губерниев озвучил проблему российских пловцов

«Олимпиаду профукали, профукаем и ЧМ?» Губерниев озвучил проблему российских пловцов
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Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российские спортсмены могут пропустить чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 10 по 15 декабря.

«Подъехали новости прекрасные!!! Пловцы могут не попасть на ЧМ, ибо дедульки и бабульки всё профукали…. В критериях допуска перечислено условие — четыре пробы, одна из которых международная!!! На сегодняшний день у 23 заявленных и прошедших отбор (квалифицировавшихся) наших пловцов из основы и резерва нет ни одной международной пробы!!! При этом дорожная карта была известна достаточно давно!!! Но никто ничего не делал…. И виз нет ещё…. Хорошо, неравнодушные люди отгрузили волшебный пендель дедулькам и всё зашевелилось… Но можем не успеть, дедлайн 2 декабря!!! Олимпиаду профукали, профукаем и ЧМ????» — заявил Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее закончился чемпионат России — 2024, который проходил в Санкт-Петербурге с 21 по 26 ноября. Так как эти соревнования являлись отборочными к ЧМ в Будапеште, по его итогам сформировался список спортсменов, которые намерены участвовать в ЧМ в Будапеште.

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