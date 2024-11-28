Пётр Фрадков и глава Мордовии обсудили потребности развития лёгкой атлетики в регионе

Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), председатель ПСБ Пётр Фрадков и глава Республики Мордовия Артём Здунов обсудили перспективы развития лёгкой атлетики в регионе. Рабочая встреча состоялась 28 ноября.

В рамках переговоров на повестку были вынесены вопросы текущего состояния спортивных объектов Мордовии. Также стороны обсудили план поддержки развития инфраструктуры и привлечение спортсменов к массовым занятиям лёкгой атлетикой в регионе.

«Перед лёгкой атлетикой стоят амбициозные задачи как в сфере воспитания молодых талантов, так и в части улучшения легкоатлетических сооружений и обустройства мест для соревнований. Одним из ключевых направлений на пути решения этих задач станет выстраивание продуктивного диалога с региональными властями и местными федерациями. Сегодня мы наметили основные потребности для развития легкоатлетической инфраструктуры в Республике Мордовия, заложив фундамент дальнейшего взаимодействия: это и оснащение необходимым спортивным оборудованием легкоатлетического ядра стадиона в Саранске для организации тренировочного и соревновательного процессов, и восстановление дорожек, прыжковых секторов, и реконструкция легкоатлетического манежа», – прокомментировал Пётр Фрадков.

«В Мордовии почти 56% жителей регулярно занимаются физкультурой и спортом. У нас очень развита спортивная инфраструктура — в республике сейчас более двух тысяч таких сооружений. При поддержке такого надёжного партнёра, как ПСБ и Всероссийская федерация лёгкой атлетики, продолжим развитие и модернизацию легкоатлетической инфраструктуры региона», — отметил Артём Здунов.

23 ноября Фрадков возглавил ВФЛА в рамках отчётно-выборной конференции организации. Он был избран на четырёхлетний срок единогласным решением путём открытого голосования.