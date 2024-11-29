«Чеховские медведи» переиграли СКИФ в матче гандбольной Суперлиги

Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» в матче предварительного этапа Олимпбет Суперлиги одержал выездную победу над краснодарским СКИФом. Игра завершилась со счётом 44:32 (25:17) в пользу «Чеховских медведей».

После этой победы «Чеховские медведи» возглавляют турнирную таблицу предварительного этапа Суперлиги, набрав 22 очка в 13 сыгранных матчах. На два очка от подмосковного клуба отстаёт имеющий встречу в запасе петербургский «Зенит». СКИФ находится на восьмом месте, набрав 11 очков в 13 играх.

Клубный гандбол. Мужчины. Суперлига, предварительный этап:

СКИФ — «Чеховские медведи» – 32:44 (17:25).

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