Российский тяжелоатлет Александр Иванов лишился золота ЧМ-2013 из-за допинга

Российский штангист Александр Иванов остался без золота чемпионата мира — 2013 во Вроцлаве из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщили в ТАСС.

Уточняется, что спортсмен был отстранён на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории на полтора года за нарушение от 9 февраля 2012 года. Срок его дисквалификации истёк 6 августа 2023 года. Таким образом, результаты Иванова за период с 7 февраля 2012 года по 6 августа 2023 года были аннулированы

Ранее российского тяжелоатлета уже лишили серебра ОИ-2012 после перепроверки пробы, в которой нашли запрещённое вещество.