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Отцу Якоба Ингебригтсена предъявлены обвинения в насилии над своими детьми — NRK

Отцу Якоба Ингебригтсена предъявлены обвинения в насилии над своими детьми — NRK
Якоб Ингебригтсен
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Отцу норвежского легкоатлета двукратного олимпийского чемпиона Якоба Ингебригтсена предъявлены обвинения в жестоком обращении со своими детьми. Об этом сообщили в NRK. Трое детей Гьерта Ингебригтсена, помимо легкоатлета, обвиняют его в насилии в ранние годы их жизни.

О трудностях в воспитании общественность узнала в октябре прошлого года. Тогда же полиция и начала расследование, которое завершилось 23 октября 2024 года. Прославленный бегун также являлся в правоохранительные органы для допроса в качестве потерпевшего.

«Прокуратура возбудила дело о нарушении уголовного кодекса в связи с жестоким обращением в отношении членов семьи. Это для защиты пострадавшей стороны. Сейчас дело передано в окружной суд Южного Рогаланда. Там должны определить дату и время проведения основного слушания по этому делу», — приводит слова генерального прокурора Биргитты Будал Лёвллунд NRK.

Сейчас Гьерту Ингебригтсену грозит до шести лет тюремного заключения.

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