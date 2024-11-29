Отцу Якоба Ингебригтсена предъявлены обвинения в насилии над своими детьми — NRK

Отцу норвежского легкоатлета двукратного олимпийского чемпиона Якоба Ингебригтсена предъявлены обвинения в жестоком обращении со своими детьми. Об этом сообщили в NRK. Трое детей Гьерта Ингебригтсена, помимо легкоатлета, обвиняют его в насилии в ранние годы их жизни.

О трудностях в воспитании общественность узнала в октябре прошлого года. Тогда же полиция и начала расследование, которое завершилось 23 октября 2024 года. Прославленный бегун также являлся в правоохранительные органы для допроса в качестве потерпевшего.

«Прокуратура возбудила дело о нарушении уголовного кодекса в связи с жестоким обращением в отношении членов семьи. Это для защиты пострадавшей стороны. Сейчас дело передано в окружной суд Южного Рогаланда. Там должны определить дату и время проведения основного слушания по этому делу», — приводит слова генерального прокурора Биргитты Будал Лёвллунд NRK.

Сейчас Гьерту Ингебригтсену грозит до шести лет тюремного заключения.