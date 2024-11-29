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4-я партия матча за титул чемпиона мира между Доммараджу и Лижэнем закончилась ничьей

4-я партия матча за титул чемпиона мира между Доммараджу и Лижэнем закончилась ничьей
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Завершилась четвёртая шахматная партия матча за звание чемпиона мира, который начался 25 ноября в Сингапуре. Шахматную корону разыгрывают индийский гроссмейстер, победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу и прошлогодний чемпион китаец Дин Лижэнь.

Четвёртая партия закончилась ничьей. Напомним, первую партию выиграл действующий чемпион мира Лижэнь, третью — Гукеш, а вторая также закончилась ничьей. Таким образом, сейчас в матче равенство по счету (2:2).

Матч между Доммараджу и Лижэнем — первый за 138 лет, в котором принимают участие два шахматиста из Азии. Также это будет всего лишь второй в истории поединок за звание чемпиона мира, который проходит в Юго-Восточной Азии. Первый раз это было в Багио, на Филиппинах, в 1978 году.

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