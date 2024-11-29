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Юрий Кучерявый избран президентом Федерации велосипедного спорта России

Юрий Кучерявый избран президентом Федерации велосипедного спорта России
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Новым президентом Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) избран Юрий Кучерявый. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале организации. Сегодня, 29 ноября, на выборах в ходе конференции ФВСР, которая прошла в Москве, генеральный директор ФВСР Кучерявый обошёл действующего президента Вячеслава Екимова.

Юрий Кучерявый является бывшим советским велогонщиком, а также советским и российским тренером, пятикратным чемпионом СССР в гонках по шоссе и треку, неоднократным призёром чемпионатов СССР. С 1990 по 1994 год был главным тренером сборной России по велоспорту на шоссе. Вячеслав Екимов был президентом ФВСР с 2016 года, в 2020-м — переизбран на новый четырёхлетний срок.

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