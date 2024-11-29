«Народу всё равно. Он никогда их в глаза не видел». Журова — о росте курса доллара

Депутат Госдумы РФ олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала ситуацию с ростом курса иностранных валют.

«Я так же в недоумении, как и все остальные. Не знаю, какие экономические предпосылки есть к этому. Курс доллара растёт, а акции наших компаний почему-то упали. На мне это никак не скажется. Доллар как быстро поднялся, так быстро и упадёт. Это нормальная спекулятивная история. Я не побегу покупать доллары или продавать их. У меня все сбережения в рублях. Человеку, который живёт на одну зарплату, всё равно.

Я сама не учитываю курс доллара. Думаю, простому народу всё равно на это. У него никогда долларов не было — никто их в глаза не видел. Те, кто ездит за границу, переживают, а обычный человек ничего не заметит. Будет странно, если это отразится на ценах в магазинах. Почему тогда цены привязаны к доллару, если люди всё закупают в рублях? Надеюсь, рост доллара не ударит по обычным людям. Главное, чтобы не было спекуляции. Такое уже было, а потом доллар вернулся к обычным цифрам», — приводит слова Журовой Sport24.

Курс доллара на субботу, 30 ноября: 1 $ = 107,74 рубля (по данным Центробанка РФ).