Джадд Трамп вышел в полуфинал Открытого чемпионата Великобритании по снукеру

Английский снукерист, чемпион мира 2019 года, первый номер мирового рейтинга Джадд Трамп вышел в полуфинал турнира UK Championship 2024 в Йорке (Великобритания). В матче 1/4 финала он со счётом 6:2 обыграл 11-го номера мировой классификации китайца Чжана Аньда.

В матче за выход в финал Открытого чемпионата Великобритании Трамп сыграет с победителем четвертьфинальной встречи между двумя англичанами действующим чемпионом мира вторым номером мировой классификации Кайреном Уилсоном и Майклом Холтом, занимающим 98-ю строчку в рейтинге.

UK Championship 2024 проходит с 23 ноября по 1 декабря. Действующим чемпионом соревнований является семикратный чемпион мира англичанин Ронни О'Салливан, завершивший выступления на нынешнем турнире в первом круге.