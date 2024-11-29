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Джадд Трамп вышел в полуфинал Открытого чемпионата Великобритании по снукеру

Джадд Трамп вышел в полуфинал Открытого чемпионата Великобритании по снукеру
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Английский снукерист, чемпион мира 2019 года, первый номер мирового рейтинга Джадд Трамп вышел в полуфинал турнира UK Championship 2024 в Йорке (Великобритания). В матче 1/4 финала он со счётом 6:2 обыграл 11-го номера мировой классификации китайца Чжана Аньда.

В матче за выход в финал Открытого чемпионата Великобритании Трамп сыграет с победителем четвертьфинальной встречи между двумя англичанами действующим чемпионом мира вторым номером мировой классификации Кайреном Уилсоном и Майклом Холтом, занимающим 98-ю строчку в рейтинге.

UK Championship 2024 проходит с 23 ноября по 1 декабря. Действующим чемпионом соревнований является семикратный чемпион мира англичанин Ронни О'Салливан, завершивший выступления на нынешнем турнире в первом круге.

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