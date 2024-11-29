Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россиянка Алина Лысенко победила в спринте на втором этапе Лиги чемпионов по велотреку

Россиянка Алина Лысенко победила в спринте на втором этапе Лиги чемпионов по велотреку
Комментарии

Российская велогонщица чемпионка мира среди юниоров Алина Лысенко стала победительницей спринта на втором этапе Лиги чемпионов, который проходит в Апельдорне (Нидерланды).

В финальном заезде 21-летняя россиянка опередила двукратную олимпийскую чемпионку Игр в Париже Эллесс Эндрюс из Новой Зеландии. Тройку сильнейших на этапе в Нидерландах замкнула представительница Колумбии Марта Байона.

Велотрек. Лига чемпионов, второй этап.

Спринт, женщины:

  1. Алина Лысенко (Россия) — 20 очков;
  2. Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия) — 17;
  3. Марта Байона (Колумбия) — 15;
  4. Эмма Финукэйн (Великобритания) — 13;
  5. Стеффи ван дер Пет (Нидерланды) — 11;
  6. Матильда Грос (Франция) — 10.
Материалы по теме
Российский велогонщик — о Мировом туре: либо пробую, либо со спортом покончено
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android