Россиянка Алина Лысенко победила в спринте на втором этапе Лиги чемпионов по велотреку

Российская велогонщица чемпионка мира среди юниоров Алина Лысенко стала победительницей спринта на втором этапе Лиги чемпионов, который проходит в Апельдорне (Нидерланды).

В финальном заезде 21-летняя россиянка опередила двукратную олимпийскую чемпионку Игр в Париже Эллесс Эндрюс из Новой Зеландии. Тройку сильнейших на этапе в Нидерландах замкнула представительница Колумбии Марта Байона.

Велотрек. Лига чемпионов, второй этап.

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