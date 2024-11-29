Россиянка Алина Лысенко победила в спринте на втором этапе Лиги чемпионов по велотреку
Российская велогонщица чемпионка мира среди юниоров Алина Лысенко стала победительницей спринта на втором этапе Лиги чемпионов, который проходит в Апельдорне (Нидерланды).
В финальном заезде 21-летняя россиянка опередила двукратную олимпийскую чемпионку Игр в Париже Эллесс Эндрюс из Новой Зеландии. Тройку сильнейших на этапе в Нидерландах замкнула представительница Колумбии Марта Байона.
Велотрек. Лига чемпионов, второй этап.
Спринт, женщины:
- Алина Лысенко (Россия) — 20 очков;
- Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия) — 17;
- Марта Байона (Колумбия) — 15;
- Эмма Финукэйн (Великобритания) — 13;
- Стеффи ван дер Пет (Нидерланды) — 11;
- Матильда Грос (Франция) — 10.
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