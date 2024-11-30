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Гандболисты ЦСКА победили «Воронеж» в выездном матче чемпионата России

Гандболисты ЦСКА победили «Воронеж» в выездном матче чемпионата России
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Гандболисты московского клуба ЦСКА победили «Воронеж» со счётом 28:23 (13:13) в выездном матче чемпионата России — 2024/2025.

Самым результативным игроком встречи стал правый полусредний московских армейцев Станислав Шабельников, забросивший семь мячей. На счету его одноклубника Ильи Белевцова и левого крайнего воронежской команды Максима Хохлова по шесть голов.

Армейский клуб набрал 18 очков в 12 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Суперлиги. Команда из Воронежа с девятью очками в 13 играх находится на девятой строчке.

Гандбол. Суперлига-2024/2025. Мужчины:

«Воронеж» — ЦСКА — 23:28 (13:13) (Хохлов — 6; Шабельников — 7, Белевцов — 6).

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