Алина Лысенко возглавила спринтерский зачёт Лиги чемпионов по велотреку после двух этапов
Российская велогонщица чемпионка мира среди юниоров Алина Лысенко возглавила спринтерский зачёт Лиги чемпионов на треке после второго этапа.
В пятницу, 29 ноября, 21-летняя Лысенко стала победительницей спринта на этапе в Апельдорне (Нидерланды), опередив в финальном заезде двукратную олимпийскую чемпионку Игр в Париже Эллесс Эндрюс из Новой Зеландии.
Велотрек. Лига чемпионов. Общий зачёт после двух этапов.
Спринт, женщины:
- Алина Лысенко (Россия) — 75 очков;
- Марта Байона (Колумбия) — 60;
- Эмма Финукэйн (Великобритания) — 55;
- Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия) — 51;
- Стеффи ван дер Пет (Нидерланды) — 47;
- Кэти Марчант (Великобритания) — 33.
Комментарии