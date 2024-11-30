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Алина Лысенко возглавила спринтерский зачёт Лиги чемпионов по велотреку после двух этапов

Алина Лысенко возглавила спринтерский зачёт Лиги чемпионов по велотреку после двух этапов
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Российская велогонщица чемпионка мира среди юниоров Алина Лысенко возглавила спринтерский зачёт Лиги чемпионов на треке после второго этапа.

В пятницу, 29 ноября, 21-летняя Лысенко стала победительницей спринта на этапе в Апельдорне (Нидерланды), опередив в финальном заезде двукратную олимпийскую чемпионку Игр в Париже Эллесс Эндрюс из Новой Зеландии.

Велотрек. Лига чемпионов. Общий зачёт после двух этапов.

Спринт, женщины:

  1. Алина Лысенко (Россия) — 75 очков;
  2. Марта Байона (Колумбия) — 60;
  3. Эмма Финукэйн (Великобритания) — 55;
  4. Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия) — 51;
  5. Стеффи ван дер Пет (Нидерланды) — 47;
  6. Кэти Марчант  (Великобритания) — 33.
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