Алина Лысенко возглавила спринтерский зачёт Лиги чемпионов по велотреку после двух этапов

Российская велогонщица чемпионка мира среди юниоров Алина Лысенко возглавила спринтерский зачёт Лиги чемпионов на треке после второго этапа.

В пятницу, 29 ноября, 21-летняя Лысенко стала победительницей спринта на этапе в Апельдорне (Нидерланды), опередив в финальном заезде двукратную олимпийскую чемпионку Игр в Париже Эллесс Эндрюс из Новой Зеландии.

Велотрек. Лига чемпионов. Общий зачёт после двух этапов.

Спринт, женщины:

Алина Лысенко (Россия) — 75 очков; Марта Байона (Колумбия) — 60; Эмма Финукэйн (Великобритания) — 55; Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия) — 51; Стеффи ван дер Пет (Нидерланды) — 47; Кэти Марчант (Великобритания) — 33.