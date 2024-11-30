Анна Вяхирева высказала своё отношение к предложениям сменить спортивное гражданство

29-летняя российская гандболистка, правая полусредняя сборной России и французского «Бреста» Анна Вяхирева рассказала, как относится к предложениям поменять спортивное гражданство.

— Вам когда-нибудь предлагали сменить гражданство?

— Официально нет.

— Но в приватных разговорах тема наверняка возникала?

—Да. Просто я такие варианты никогда не рассматривала. Мне это неинтересно. В моём случае менять гражданство просто не имеет смысла, если мы рассматриваем смену флага применительно к спорту. Мои выступления за сборную России — это большая и красивая история, и мне абсолютно не хочется её смазывать, даже если вдруг я решу закончить с гандболом и у меня никогда больше не будет возможности играть под российским флагом. О жизненных ситуациях я не говорю. Если так сложится, что семью я создам с мужчиной из другой страны, наверное, не буду исключать, что может возникнуть необходимость получить второй паспорт. Хотя бы для того, чтобы постоянно быть рядом с любимым человеком, — приводит слова Вяхиревой RT.

В составе сборной России Анна Вяхирева стала олимпийской чемпионкой в 2016 году в Рио-де-Жанейро и обладательницей серебряной медали Олимпиады-2020 в Токио, а также серебряным призёром ЧЕ-2018 и бронзовым призёром ЧМ-2019. На ОИ-2016, ОИ-2020 и ЧЕ-2018 Вяхирева была признана самым ценным игроком турнира.

Видео: Анна Вяхирева обзванивает возможных спонсоров ЖГК «Кристиансанд»