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Анна Вяхирева рассказала о своём семейном положении

Анна Вяхирева рассказала о своём семейном положении
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29-летняя российская гандболистка, правая полусредняя сборной России и французского «Бреста» Анна Вяхирева поделилась информацией о своём семейном положении.

«У меня есть молодой человек, он живёт в Норвегии. Тяжело ли поддерживать отношения, находясь в разных странах? Тяжело. Я такое не люблю. Но надеюсь, что это ненадолго», — приводит слова Вяхиревой RT.

С 2016 по 2022 год Анна Вяхирева выступала за «Ростов-Дон». В июне 2022 года российская гандболистка подписала контракт с норвежским «Вайперсом», в составе которого выиграла Лигу чемпионов — 2022/2023 и стала лучшим бомбардиром Лиги чемпионов — 2023/2024. В июле 2024 года Вяхирева перешла во французский «Брест».

Видео: Травма Анны Вяхиревой в матче с «Фредрикстадом»

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