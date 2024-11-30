«Выгляжу как стильный бомж». Анна Вяхирева рассказала, как одевается во Франции

29-летняя российская гандболистка, правая полусредняя французского «Бреста» и сборной России Анна Вяхирева ответила на вопрос о предпочтительном для себя стиле одежды.

— Обычная форма одежды у вас спортивная?

— Мне нравится одеваться, нравится модная одежда. Я вообще люблю выглядеть красиво и стильно. К сожалению, специфика спортивной жизни такова, что возникает не так много поводов для того, чтобы принарядиться. Поэтому по большей части я выгляжу как стильный бомж, — приводит слова Вяхиревой RT.

С июля 2024 года Анна Вяхирева выступает за французский «Брест», в который перешла из норвежского «Вайперса» (Кристиансанд), чтобы помочь клубу решить финансовые проблемы.

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