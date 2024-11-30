Дело отца Якоба Ингебригтсена, обвинённого в насилии, будет рассмотрено в начале 2025 года

Дело Гьерта Ингебригтсена, который обвиняется в жестоком обращении со своими детьми, будет рассмотрено в начале 2025 года. Об этом сообщает VG.

Гьерт Ингебригтсен — отец норвежского легкоатлета двукратного олимпийского чемпиона Якоба Ингебригтсена. Трое детей Гьерта, помимо Якоба, обвиняют его в насилии в ранние годы их жизни.

«Гьерт Ингебригтсен надеется, что рассмотрение дела будет назначено как можно раньше, чтобы этот вопрос мог получить юридическое разъяснение», — заявил юрист Джон Кристиан Элден.

Сейчас Гьерту Ингебригтсену грозит до шести лет тюремного заключения. Прославленный бегун также являлся в правоохранительные органы для допроса в качестве потерпевшего.

Юристы не исключают, что даты слушания по делу отца Ингебригтсена могут выпасть на период чемпионата мира по лёгкой атлетике, который пройдёт с 13 по 21 сентября 2025 года.